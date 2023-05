Pirelli bevestigt nieuwe banden en geeft teams extra testtijd

Het hing al in de lucht, maar bandenleverancier Pirelli komt in Silverstone met een nieuwe bandenconstructie. De compounds worden niet volledig over de kop gegooid, er wordt alleen gekozen voor nieuwe specificaties. Volgens Pirelli wordt er in Engeland al gereden met banden met specificaties die eigenlijk voor 2024 waren bedoeld.

Pirelli ziet dat de prestaties van de huidige Formule 1-wagens veel beter zijn dan men had verwacht. De rondetijden liggen veel hoger dan de bandenleverancier had verwacht en daarom heeft Pirelli besloten om actie te ondernemen. De Italianen komen dus nu al in het Britse raceweekend met de nieuwe compounds, de teams kunnen er al snel mee gaan testen.

Pirelli-kopstuk Mario Isola geeft aan dat het ook de taak van zijn mensen is om te anticiperen op mogelijke toekomstige problemen. Hij bevestigt de nieuwe banden en spreekt zich erover uit bij de internationale media: "De nieuwe banden bevatten materialen die we al voor 2024 hebben ontwikkeld. De banden worden hierdoor resistenter. Om alle teams met de banden te laten testen, leveren we twee extra sets van de nieuwe banden per auto in de eerste vrije training in Spanje."