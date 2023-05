Topman Miami GP verdedigt pre-race show, maakt vergelijking met Netflixserie DTS

Vlak voordat Grand Prix nummer vijf van 2023 afgewerkt zou gaan worden, werd de wereld de Formule 1 op een pre-race show getrakteerd. Alle twintig coureurs werden individueel aan de toeschouwers en kijkers geïntroduceerd; een gebeurtenis dat op veel kritiek van zowel de coureurs als de fans kon rekenen. Na afloop van de Grand Prix op het Miami International Autodrome, verdedigt Miami GP topman Tom Garfinkel het hele gebeuren.

Afgelopen weekend werd alweer de tweede Miami Grand Prix verreden. In een poging om nóg meer spanning en sensatie aan de koningsklasse van de motorsport toe te rekenen, besloot de organisatie achter deze Grand Prix om een bijzondere pre-race introductie te organiseren.

Alle coureurs werden door de in de Verenigde Staten bekende rapper LL Cool J en muzikant Will.I.Am de grid op verwezen, een idee dat met niet al te positieve berichten ontvangen werd. Coureurs zoals onder andere Max Verstappen, Fernando Alonso en Pierre Gasly deelden hun ongenoegen met het hele gebeuren, en fans kozen vooral social media als het medium om de kritische berichten de wereld in te slingeren.

De managing director van de Miami Grand Prix Tom Garfinkel verdedigt het spektakel na afloop van de race in Miami: "Uiteindelijk is dit wel een show”, begint Garfinkel, doelend op de Formule 1. “Toen de Netflixserie (Drive to Survive) voor het eerst bekend werd gemaakt, waren daar ook veel mensen niet over te spreken. Maar dat heeft uiteindelijk echt wel een positief effect op de sport gehad."

"De Formule 1 en de FIA zijn zeer betrokken met dit soort onderwerpen. Wat we hier hebben georganiseerd komt meer vanuit hun kant dan vanuit die van mij”, vertelt de ondernemer. “Toen we hier samenkwamen om een race in Miami te organiseren, kwamen zij met de wens om meer entertainment naar de sport te brengen. En dat is wat wij hebben geprobeerd te leveren", meent Garfinkel.