Hamilton na comebackrace in Miami: “Hier leef ik voor”

Na afloop van de recentelijke Grand Prix in Miami was zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zeer blij. De Mercedes-coureur klom vanaf een P13-startpositie bij de race op het Miami International Autodrome naar voren, en wist als zesde de finishvlag tegemoet te rijden.

Het afgelopen Grand Prix-weekend in het zonovergoten Miami begon niet al te sterk voor Lewis Hamilton. In de kwalificatiesessie kwamen de sterke karakteristieken van de Mercedes W14-bolide niet naar boven, waardoor zowel hij als teamgenoot George Russell al in Q1- en 2 in moeilijkheden verkeerden. Voor Hamilton liep het niet goed af, want hij strandde uiteindelijk in Q2, waardoor hij vanaf een dertiende startpositie de race zou moeten aanvangen.

De 57 ronden tellende race in de Verenigde Staten bleek een uitstekend strijdtoneel voor Hamilton te zijn om door het veld te snijden. De Britse coureur wist ondanks een DRS-trein naar voren te komen, waarbij hij uiteindelijk een P6 wist te scoren. Niet geheel verrassend was de 38-jarige uit Stevenage dan ook zeer tevreden met hoe de race voor hem verlopen is.

Wanneer Hamilton na de race door internationale media gevraagd wordt hoe voldoenend het is om vele F1-collega's in te halen en naar boven te klimmen, antwoordt hij: "Het is geweldig! Tijdens de sprintrace in Baku viel ik in posities terug, en dat was niet goed voor mijn motivatie. Maar het was nu heerlijk om de pace te hebben dat je de auto's voor je ziet en je er langzaam naar toe kan komen zodat je met ze kunt vechten. Hier leef ik voor", reflecteert een enthousiaste Hamilton.