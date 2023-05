Perez wilde fans trots maken: "Zege had veel voor mij betekend"

Sergio Perez werd op zondag gezien als de grote favoriet voor de zege in Miami. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur startte de Grand Prix vanaf de pole position en zijn teamgenoot Max Verstappen startte slechts als negende. Verstappen schreef de race uiteindelijk toch op zijn naam, maar Perez houdt hoop op de titel.

Perez werd op het circuit rondom het Hard Rock Stadium toegejuicht door duizenden Mexicanen. Hij verloor echter het onderlinge duel van Verstappen. De Nederlander koos voor een alternatieve strategie en maakte pas zeer laat in de race zijn enige pitstop. Hierdoor kon hij na zijn pitstop Perez weer inhalen en mocht hij juichen, Verstappen won daarmee zijn derde Grand Prix van het seizoen.

Perez baalde vanzelfsprekend van het feit dat hij slechts als tweede over de finish kwam. Hij wilde zijn fans belonen en was daar na afloop nogal eerlijk over. Hij werd geciteerd door Motorsport.com: "Ik wilde deze race heel erg graag winnen, dat zou heel erg veel voor mij hebben betekend. Maar goed, uiteindelijk is het zaak om nog lang niet op te geven. Er ligt momenteel nog een heel erg lang seizoen voor ons en we zullen echt moeten blijven pushen."