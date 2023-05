Alonso verwacht Verstappen in rondje 25: "We eindigen op de plek die we verdienen"

Fernando Alonso start de Grand Prix van Miami vandaag vanaf de tweede plaats. De Spaanse Aston Martin-coureur profiteerde van de rode vlag in de kwalificatie aangezien Max Verstappen hierdoor geen snelle tijd kon noteren. Alonso toont zich realistisch en verwacht dat Verstappen hem in ronde 25 gaat inhalen.

Alonso was niet bepaald bezig met een snel weekend in Miami Gardens. De tweevoudig wereldkampioen had een grote achterstand in de derde vrije training en hij leek zich dan ook te moeten gaan richten op de strijd in het middenveld. In de kwalificatie vond hij zijn snelheid echter weer terug en was zijn eerste run in Q3 dus goed genoeg voor de tweede tijd.

Banker

Alonso was daar vanzelfsprekend zeer tevreden mee. Hij geeft echter aan dat men eigenlijk meer had verwacht van de tweede run. Bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "We hoopten dat hij zou aankomen op de tweede ronde. We hadden slechts één set nieuwe banden en die wilde we daar gebruiken. De eerste ronde was eigenlijk een banker. Het was genoeg voor de eerste startrij, dus daar nemen we genoegen mee. Het was wel tricky. Het asfalt biedt veel grip, maar wel alleen op de ideale lijn."

Podium

Alonso weet dat het lastig gaat worden om Max Verstappen achter zich te houden. Hij gaat ervanuit dat de Nederlander hem in ronde 25 gaat inhalen: "We zullen eindigen op de plek waar we verdienen te staan. Met dit tempo dat we in de race hebben, maken we normaal gesproken kans op het podium. Als er teveel graining is of als we fouten maken, dan verliezen we kansen. Er is ook een kans op regen in de race. Momenteel zijn er veel vragen waar we de antwoorden niet op hebben. We zouden sterk moeten zijn."