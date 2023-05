De Vries blij met Q2: "Dan moeten we er tevreden mee zijn"

Nyck de Vries kende in Miami een aardige kwalificatie. De Nederlandse AlphaTauri-coureur herstelde zich na een aantal lastige vrije trainingen en bereikte zelfs het tweede kwalificatiegedeelte. De Vries start de Grand Prix vandaag als vijftiende en was na afloop redelijk tevreden met zijn sessie.

De Vries eindigde eerder op de dag nog als laatste in de derde vrije training. In de kwalificatie ging het veel beter met de coureur uit Friesland. Hij kende een goede eerste kwalificatiesessie waardoor hij zelfs sneller was dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. In het tweede kwalificatiedeel kon hij niet schitteren en eindigde hij de sessie als vijftiende.

De Vries kon na afloop wel leven met zijn kwalificatie. Na het lastige weekend in Azerbeidzjan en de lastige trainingen kwam dit als geroepen. In een persbericht spreekt hij zich uit: "Natuurlijk wil je meer, maar als je kijkt naar VT1 en VT2, dan moeten we blij zijn met de sprongen die we hebben gezet. We stonden ver achter, maar de progressie die we in de nacht hebben geboekt heeft ervoor gezorgd dat we in Q2 stonden. We missen nog wat ervaring met de longruns, maar misschien komen er kansen waar we van kunnen profiteren."