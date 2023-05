Hamilton slechts dertiende: "Enorm lastige sessie"

Lewis Hamilton kende een dramatische kwalificatie in Miami. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had het vrijwel het gehele weekend al lastig, maar in de kwalificatie ging het helemaal mis. Hamilton kon geen goede tijd noteren en kwam niet verder dan de dertiende plek. De teleurstelling was groot.

Het team van Mercedes begon het weekend nog goed, maar in de kwalificatie ging het niet vanzelf. In de eerste kwalificatiesessie leek het er eventjes op dat beide Mercedessen zouden afvallen, maar in de laatste seconde wisten Hamilton en George Russell zichzelf te redden. Hamilton kon dit kunstje in de tweede kwalificatiesessie niet herhalen en start de race vandaag op de pijnlijke vijftiende positie.

Ritme

Na afloop van zijn vrije korte kwalificatie was de teleurstelling aanwezig bij zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. De Brit deelde zijn gevoel met zijn landgenoten van Sky Sports: "Het was een enorm lastige sessie. We waren niet zo snel en we hadden echt perfecte rondjes nodig. Het was echter heel erg moeilijk om in een ritme te komen. Ik had daarnaast ook nog dat probleempje met die langzame Haas in de laatste bocht."

Bandentemperatuur

Hamilton kreeg nog eventjes goede hoop, maar kon al snel concluderen dat zijn auto niet in goede doen was. Na afloop draaide hij daar ook niet omheen: "We hadden een aantal aardige momenten waar ik dacht dat de auto het best wel goed deed. Aan het einde van Q1 was de tijd immers niet zo slecht. We bevonden ons aan de staart van de top tien en natuurlijk reed ik bij de laatste run helemaal achteraan het veld en probeerde ik temperatuur in de banden te krijgen. Iedereen ging langzaam rijden in de laatste bocht en daardoor verloor ik alle temperatuur in de banden."