Video: Zo werd de paddock in Miami gebouwd

De paddock bevindt zich dit weekend in Miami op een zeer opvallende locatie. Men heeft namelijk besloten om de onderkomens van de teams, Pirelli en de FIA te plaatsen in het Hard Rock Stadium. Het is een bijzonder beeld en de organisatie deelt nu beelden van de opbouw van de paddock. Wat vooral opvalt is dat het gras in de paddock speciaal hiervoor is neergelegd.