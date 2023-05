Aston Martin geeft AMR23 extra Braziliaans tintje door nieuwe partner Banco Master

Aston Martin heeft een nieuwe sponsor weten te strikken, Banco Master. Dit bedrijf, met het hoofdkantoor in Sao Paulo, Brazilië, opereert zowel als investeringsbank als zakenbank en is gespecialiseerd in leningen, financiële diensten, investeringen en verzekeringen. Banco Master-logo's verschijnen dit weekend op de end plates van de achtervleugel van de AMR23 tijdens de Grand Prix van Miami.

Ana Matos, communicatie- en marketingdirecteur van Banco Master, zei: "Brazilië heeft een historische relatie met Formula One en een enorm publiek van sportliefhebbers. Het is een eer voor Banco Master om zich toe te voegen aan de investeringsinspanningen van XP Inc. in het Aston Martin F1-team, een die echt de intensiteit en opwinding van het racen in de categorie opwerkt."

Jefferson Slack, AMF1 Team Managing Director, Commercial & Marketing, zei: "Het is fantastich om Banco Master - een ander ambitieus en innovatief Braziliaans merk - te verwelkomen in onze samenwerkingsportfolio. We zijn verheugd om de toekomst van de Braziliaanse autosport-erfenis te kunnen helpen en ondersteunen - we voeren een belangrijk ontwikkelingsprogramma uit met Felipe terwijl hij leert meer over de wetenschap en techniek van Grand Prix-races - en we willen de groei van de Formule 1 in heel Brazilië graag verder helpen."



De renstal heeft ook al andere samenwerkingsverbanden met twee Braziliaanse financiële instellingen en voert dus een uitgebreid Formula One-testprogramma uit voor regerend F2-kampioen Felipe Drugovich, die deelneemt aan het Driver Development Program van het team.