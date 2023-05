Dit is de speciale Miami-livery van Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft het doek getrokken van de eenmalige livery voor de Grand Prix van Miami van aanstaand weekend. De Oostenrijkse renstal teaste in de afgelopen weken al meerdere keren de kleurstelling voor dit weekend, ook paste men al het logo aan op de sociale media.

Het bijzondere aan deze livery is dat een fan het heeft ontworpen. Het is onderdeel van een speciaal project van de Oostenrijkse renstal. Men heeft namelijk besloten om bij alle drie de Amerikaanse Grands Prix met een eenmalige livery te rijden. Dat betekent dus dat ook in Austin en Las Vegas wordt gereden met een bijzondere kleurstelling.