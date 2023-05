Nieuwe details F1 Game met buitenwereld gedeeld

De Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid qua populariteit. Ook op online gebied is de sport populairder geworden, dat komt mede door de zeer beroemde Formule 1-game. De nieuwe versie van deze game komt er binnenkort aan en men heeft nu veel nieuwe details over het spel gedeeld.

Eerder werd al bekend dat Max Verstappen schittert op de cover van een speciale editie van de F1 23-game. Game-ontwikkelaar EA Sports heeft gedeeld dat de game op 16 juni wordt gelanceerd en dat er veel nieuwe features zijn toegevoegd aan de gameplay. Het gevoel van de auto's is aangepast, er worden rode vlaggen toegevoegd aan het spel en ook de gamemode 'Braking Point' keert terug in het spel. Daarnaast is ook de eerste trailer van het spel gedeeld.