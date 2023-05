Hamilton spreekt van klap in gezicht: "Ook genoten van de duels"

Lewis Hamilton hoopte in Azerbeidzjan zijn sterke Australische optreden een vervolg te geven. Niets bleek echter minder waar, want de Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam als zesde over de streep. Hamilton baalde als een stekker en sprak van een spreekwoordelijke klap van in het gezicht. Hij blijft echter wel strijdbaar.

Hamilton reed een zeer frustrerende Grand Prix in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. De Mercedes-coureur wilde de jacht openen op de concurrentie, maar het lukte hem niet. Hamilton zat vast achter de Ferrari van Carlos Sainz en kwam uiteindelijk op minder dan een seconde achterstand over de streep. Vooral het feit dat hij Sainz niet kon inhalen, zorgde voor frustratie.

Klap in het gezicht

Hamilton deelde na afloop van de Azerbeidzjaanse Grand Prix zijn gevoelens met de rest van de wereld. De Brit deelde zijn ergernissen met de internationale media: "De Ferrari is veel te snel op het rechte stuk, zelfs met de DRS open. Hij accelereerde zoveel sneller, zelfs in de middelste sector was het niet zo makkelijk om te volgen. Er zit zoveel werk in dit weekend. Op zaterdag was het lastig, we deden daar een stapje terug en ik hoopte op zondag op een betere dag. Ik verloor vervolgens iets van vijf plekken, dat is een klap in het gezicht. Het is wat het is."

Vertrouwen

Hamilton is echter niet boos op zijn werkgever Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vertrouwt blind op de mensen van zijn team: "Ik heb ook genoten van de duels en ik ben ook trots op mijn team. We werken nu naar de updates toe en ik hoop dat dit het begin is van een soort verbetering. Deze wedstrijd laat zien dat de honger er wel is. Zodra ik het vertrouwen in de auto weet te vinden, dan zal het tempo er vanzelf ook komen."