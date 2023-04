Leclerc accepteert derde plaats: "Red Bull is een klasse apart"

Charles Leclerc begon de Azerbeidzjaanse Grand Prix vandaag vanaf de pole position, maar kwam uiteindelijk slechts als derde over de streep. De Monegask kwam veel snelheid tekort ten opzichte van de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez. Hij baalde, maar wist dat dit een logisch resultaat was.

Leclerc hield de leidende positie vast bij de start, maar daarna zakte hij als een kaartenhuis in elkaar. De Monegask werd al na een paar rondjes voorbij gestoken door zijn Red Bull-rivaal Max Verstappen. De Nederlandse coureur coureur was bijna dertig kilometer per uur sneller dan de Ferrari. Ook Sergio Perez haalde Leclerc daarna in.

Desalniettemin haalde Leclerc het eerste Ferrari-podium van het seizoen binnen in Bakoe. Na een podiumplaats in de Sprint, kwam dit goed van pas. Vlak na de finish sprak hij zich uit bij interviewer van dienst Damon Hill: "Red Bull is echt een klasse apart. Door dat goede rondje van ons konden we ze voorblijven, maar 51 rondjes zijn gewoon te moeilijk. Ze hebben gewoon veel meer pace. Ze hebben iets gevonden wat wij niet hebben, daar moeten wij ons op focussen."