Verstappen boos op Russell: "Dat soort excuses geeft hij altijd"

Max Verstappen beleefde een lastige Sprint in de straten van Bakoe. Bij de start verloor hij een plekje aan George Russell, dit gebeurde echter wel op een nogal robuuste manier. De vloer en de sidepod van Verstappen raakten beschadigd en dat zorgde voor nogal wat frustratie bij de Nederlander.

Russell en Verstappen hadden het stevig met elkaar aan de stok in de eerste ronde van de Sprint. De twee raakten elkaar waardoor de wagen van Verstappen de nodige schade opliep. Na afloop van de Sprint belandden de twee in een woordenwisseling waarbij Verstappen zijn frustratie liet merken aan Russell. Ook na dit gesprek was Verstappen nog niet afgekoeld.

De Nederlander wees naar een gat in de sidepod van zijn wagen. Verstappen was gefrustreerd en dat stak hij niet onder stoelen of banken. Bij interviewster van dienst Naomi Schiff was hij nogal duidelijk over het moment met Russell: "Nee, dat hebben we nog niet opgehelderd. Ik begrijp gewoon niet waarom je zoveel risico's neemt in de eerste ronde en dat je daardoor mijn sidepod raakt. We hebben allemaal koude banden en dat kan je heel makkelijk je banden blokkeren. Het is dan heel erg makkelijk om te roepen dat je je banden blokkeerde."