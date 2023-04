Perez baalde van P3: "Team heeft het geweldig gedaan"

Sergio Perez leek in de slotfase van de kwalificatie in Azerbeidzjan mee te kunnen vechten voor de pole position. In de slotfase moest hij echter zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc en Max Verstappen. Perez baalde na afloop een beetje van de derde plaats, maar hij was wel tevreden.

Perez reed een aardige kwalificatie in Bakoe en hij bleef dan ook uit de problemen. Hij noteerde meerdere paarse sectortijden, maar hij kon geen toprondje persen uit zijn snelle Red Bull. Het was duidelijk dat Ferrari snel is in Azerbeidzjan en Perez zag dan ook Charles Leclerc de pole position claimen in de Azerbeidzjaanse avonduren.

Na afloop van de kwalificatie verscheen een enigszins teleurstellende Perez direct voor de microfoon van de organisatie van de race. Bij interviewer van dienst Mark Webber gaf Perez tekst en uitleg: "Het begin was best lastig met al die rode vlaggen in het eerste kwalificatiedeel. Daarna bleven we rond rijden op dezelfde set banden omdat je geen setje wil verspillen tijdens dit weekend. Het was uiteindelijk best wel een uitdagende sessie, maar het team heeft vandaag echt een geweldige job geleverd."