De Vries tempert verwachtingen vooraf aan Grand Prix-weekend in Baku

Aankomend weekend mag de Formule 1 weer los. Op de uitdagende straten van Azerbeidzjans hoofdstad Baku zal het nieuwe sprintconcept van start gaan. Nederlander Nyck de Vries meent naar het weekend uit te kijken, maar denkt dat de tegenvallende rechtelijnsnelheid van zijn AT04-bolide het hem en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda dit weekend nog wel eens moeilijk kan gaan maken.

Het stratencircuit van Baku staat bijna altijd wel garant voor chaos en spektakel. Met een nieuw sprintraceconcept voor dit aankomend weekend op de planning, kan de Formule 1-race nummer vier van dit jaar zomaar wel eens voor nóg meer spanning en sensatie gaan zorgen.

AlphaTauri-coureur Nyck de Vries zegt naar zijn eerste sprintweekend uit te kijken: "Baku zal mijn eerste sprintweekend zijn. Dat zal een flinke uitdaging worden, aangezien we maar 1 uur aan vrije training hebben voordat we een kwalificatie hebben. Gelukkig heb ik hier al eerder geracet; in de Formule 2 wist ik driemaal als tweede te finishen. De baan is zeker uniek in de zin dat het normaliter niet makkelijk is om op stratencircuits in te halen. Het extreem lange rechte stuk van Baku zal echter wat kansen creëren. De races in Baku zijn vaak gebeurtenisvol geweest, dus hopelijk zullen een aantal dingen onze kant opvallen."

"Voor mijn gevoel maken we progressie, maar het middenveld zit nog steeds dicht bij elkaar. Het is een grote uitdaging om in een normale race voor punten te vechten, omdat de top tien drukbezet is. We moeten zorgen dat we kunnen profiteren van fouten die normaal gesproken binnen die top tien zou zitten. Ik zie signalen van vooruitgang, maar Baku vereist een hoge rechtelijnsnelheid en tot nu toe is die van ons niet zo sterk geweest. We moeten afwachten en zien hoe het ons zal vergaan", concludeert de Vries