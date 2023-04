FIA reageert op beschuldigingen aan adres Ben Sulayem

FIA-president Mohammed Ben Sulayem ligt wederom onder vuur. Ben Sulayem werd eerder deze week beschuldigd van van seksisme en pestgedrag. De beschuldigingen werden geuit in een artikel van de Britse krant The Telegraph. Volgens de FIA werkt men met een streng beleid, maar zijn er geen klachten binnen gekomen over Ben Sulayem.

In een artikel van The Telegraph werd Ben Sulayem beschuldigd van onder meer seksisme en pestgedrag. Het medium geeft aan dat deze beschuldigingen naar buiten kwamen door voormalig medewerker Shaila-Ann Rao. Rao vertrok eind 2022 bij de FIA en ze heeft volgens de krant eerder een brief rondgestuurd waarin ze melding maakt van meerdere gevallen van seksisme. Volgens The Telegraph is hier nooit onderzoek naar gedaan.

Procedures

De FIA zelf heeft nu bij Sky Sports gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van Ben Sulayem. Een woordvoerder legt het uit in gesprek met de Britse zender: "De FIA neemt beschuldigingen van misbruik heel erg serieus en bekijkt dit doormiddel van duidelijke procedures. De FIA heeft een beleid dat dit soort gedrag tegen moet gaan, er bestaat de mogelijkheid om anoniem je verhaal te doen en is er een onderzoeksprocedure. Alle werknemers zijn hier op geattendeerd."

Niets ontvangen

Volgens de woordvoerder van de FIA zijn alle procedures uitgevoerd in deze specifieke zaak. Volgens de FIA zijn er ook geen beschuldigingen tegen Ben Sulayem ontvangen: "Bij de zaak omtrent Shaila-Ann Rao werd er een proces gevolgd en werd er een onderhandeling uitgevoerd door de President van de Senaat. Er werd uiteindelijk niets doorgestuurd naar de ethische commissie. Zoals eerder werd vermeld waren beide partijen het eens dat Rao in november 2022 zou vertrekken, daarbij zijn meerdere privacy afspraken gemaakt. Zoiets is gebruikelijk."