AlphaTauri blij met De Vries: "Zijn feedback is goed"

Nyck de Vries heeft in de eerste drie Grands Prix van het seizoen nog geen punt gescoord. De Nederlandse AlphaTauri-coureur hoeft zich echter nog geen zorgen te maken. Bij AlphaTauri zijn ze zeer tevreden met hem, technisch directeur Jody Egginton is zeer te spreken over de feedback van De Vries.

De verwachtingen voor De Vries waren voorafgaand dit seizoen zeer hoog. De coureur uit Friesland debuteerde vorig jaar vrij onverwachts als invaller bij Williams op Monza. Hij scoorde daar direct punten en het was dan ook de verwachting dat hij dit jaar snel kon presteren. De AlphaTauri is echter niet zo snel als men had verwacht en De Vries en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda hebben het soms zwaar.

Ervaring

Bij AlphaTauri heeft men geen boodschap aan het feit dat De Vries momenteel nog puntloos is. Hij presteert naar behoren en technisch directeur Jody Egginton laat aan Motorsport.com weten of De Vries naar verwachting presteert: "Dat denk ik wel. Nyck heeft heel veel ervaring. Hij had maar één Grand Prix gereden voordat hij bij ons kwam. Hij heeft echter ongelooflijk veel ervaring in andere formuleklassen en hij heeft ook veel ervaring door het testen van andere Formule 1-wagens."

Feedback

Vooral de feedback van De Vries is zeer sterk. De Nederlandse coureur krijgt veel complimenten over zijn manier van feedback geven. Ook technisch directeur Egginton is daar tevreden mee: "Zijn feedback is goed. Hij vormt een heel erg duidelijk beeld van wat hij van de auto verwacht terwijl hij de auto leert kennen. Hij helpt ons dan ook vooruit in de ontwikkeling. Hij heeft dus al veel bijgedragen, samen met Yuki."