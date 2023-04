Hamilton sprak met Elon Musk over ruimtereis

Lewis Hamilton staat bekend om zijn vele contacten in de showbizz-wereld. De Britse Mercedes-coureur verschijnt dan ook regelmatig op grote gala's of andere gelegenheden. Hamilton heeft daarnaast ook torenhoge ambities waarbij zijn contacten van pas kunnen komen. Hij onthult namelijk dat hij graag naar de ruimte wil gaan en dat hij hierover al eens heeft gesproken met Elon Musk.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton heeft het op de baan momenteel zeer lastig. De Mercedes functioneert nog niet helemaal naar zijn zin, maar in Australië mocht hij wel het podium betreden. Naast de baan kijkt hij steeds meer om zich heen en maakt hij er geen geheim van dat hij allerlei nieuwe dingen wil proberen. Zijn contacten met ondernemer Elon Musk kunnen daarbij van pas komen.

Feestje

Musk is één van de rijkste personen ter wereld en is eigenaar van onder meer Tesla en Twitter. Daarnaast is hij ook de grote man achter SpaceX. Als er iemand is die Hamilton kan helpen met zijn ruimtedroom, dan is dat Musk. Op een fanevent in Melbourne sprak Hamilton zich uit over zijn vriendschap met Musk: "Elon was in de afgelopen twee jaar aanwezig op mijn feestje in Austin. Ik organiseer dan een diner en dan komen er veel mensen. Het is niet makkelijk om met hem te praten, hij zit echt op een ander level. Ik word altijd nerveus als ik met hem praat. Vanzelfsprekend heb ik het met hem ook over of we naar de maan gaan en wat er nog meer kan."

Besturen

Hamilton wil dan ook graag met Musk naar de ruimte gaan. De Britse Mercedes-coureur geeft echter aan dat het nog wel eventjes gaat duren voordat hij plaatsneemt in een ruimteschip. Hamilton spreekt zich er grappend over uit: "Op een bepaald moment ga ik er zeker heen. Ik laat eerst een aantal andere mensen gaan want je weet maar nooit. Hij heeft het over Mars, maar ik sta ervoor open om gewoon naar de ruimte te aan. Ik zei tegen hem dat ik graag het ruimteschip wil besturen, maar alles is geautomatiseerd!"