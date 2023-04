Belgische Grand Prix vindt nieuwe titelsponsor

De Belgische Grand Prix staat ook dit jaar weer op de kalender en dat betekent dat er langzaam maar zeker meer bekend wordt over de race. De Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps is altijd een hoogtepunt op de Formule 1-kalender en men heeft nu de nieuwe hoofdsponsor met de buitenwereld gedeeld.

De Belgische Grand Prix heet dit jaar officieel de MSC Cruises Belgian Grand Prix. MSC Cruises is sinds vorig jaar één van de hoofdsponsors van de Formule 1 en is sindsdien zichtbaar tijdens de Grands Prix. Het cruisebedrijf zal nu gaan fungeren als de hoofdsponsor van de Grand Prix op het circuit van Spa. Het is voor het eerst dat MSC Cruises de Belgische Grand Prix sponsort.

___Escaped_link_64426a04e6f46___ Global Partner, @MSC_Cruises_UK, has been elected as the Title Partner of the #BelgianGP later this year.



MSC Cruises joined the sport at the start of 2022, and has since enjoyed prominent visibility on-track during race weekends.#F1 #MSCCruises @SpaGrandPrix pic.twitter.com/NUnvkftA96