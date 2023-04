Domenicali maakt zich zorgen over budgetcap: "Ik ben nerveus"

De budgetcap kan ook dit jaar weer voor opvallende situaties gaan zorgen in de Formule 1. Vorig jaar werd Red Bull Racing bestraft voor het overschrijden van de budgetcap en men vreest dat er dit jaar weer teams een straf zullen ontvangen. Stefano Domenicali geeft aan zeer nerveus te zijn.

De budgetcap moet ervoor zorgen dat de Formule 1 een eerlijker speelveld krijgt. Deze regelgeving zorgt daarnaast ook voor veel felle discussies. Red Bull bevond zich vorig jaar in het middelpunt van de aandacht nadat duidelijk was geworden dat ze in 2021 de budgetcap met een minimaal bedrag hadden overschreden. De Oostenrijkse renstal kreeg een forse boete en mag dit jaar minder tijd doorbrengen in de windtunnel.

Nerveus

Formule 1 CEO Stefano Domenicali vreest dat er dit jaar weer veel te doen zal zijn over de budgetcap. De Italiaanse CEO maakt zich zorgen en spreekt zich uit bij Sky Sports: "Ik ben meer dan nerveus. Ik weet zeker dat iedereen nu begrijpt wat de gevolgen zijn van een overschrijding en ik begrijp dat de aandacht hiervoor groot zal zijn. Ik denk dat de aandacht vooral uit zal gaan naar of iedereen zich aan de regels heeft gehouden. Het moet eerder dat later gebeuren."

Zo snel mogelijk

De overschrijding van Red Bull lekte vorig jaar al zeer vroeg uit waarna de concurrentie zeer fel reageerde op de zaak. Domenicali hoopt dat het dit jaar iets anders zal gaan: "We voeren er discussies over. Het is aan de FIA om ervoor te zorgen dat de controle eerder wordt afgerond omdat het effect voor de teams de de budgetcap hebben overschreden, op een duidelijke manier moet worden afgehandeld. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren."