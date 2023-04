Russell opgelucht dat Hamilton niet voor pensioen koos

George Russell is dit jaar bezig met zijn tweede seizoen in dienst van het team van Mercedes. De Brit is wederom sterker dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Alhoewel de resultaten van Mercedes tegenvallen, maakt Russell veel indruk. Hijzelf is vooral blij dat Hamilton niet is vertrokken bij de renstal.

Het was in de periode tussen de seizoenen 2021 en 2022 lange tijd onduidelijk of Lewis Hamilton wel door zou gaan in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen verdween van de sociale media en verscheen niet meer in de openbaarheid na de verloren seizoensfinale in 2021. Uiteindelijk liet Hamilton toch weten door te gaan en beleefde hij in 2022 een teleurstellend seizoen.

George Russell haalde opgelucht adem toen bekend werd dat Hamilton gewoon door ging in de koningsklasse van de autosport. De Britse coureur deelt zijn opvallende mening met Speedweek: "Op een bepaalde manier heeft dat mij gered. Als hij Mercedes had verlaten toen ik bij het team kwam, dan zou ik de schuld hebben gekregen voor de mindere resultaten van het team. Ik denk dat ik nu heb laten zien wat ik waard ben en wat ik kan doen, dus die druk is er niet meer."