Ricciardo gaat Red Bull-demorun verzorgen op Nordschleife

Daniel Ricciardo fungeert dit jaar als de derde coureur van het team van Red Bull Racing. In deze rol heeft hij nog niet veel meters gereden, maar daar gaat nu verandering in komen. De Australische coureur is namelijk aangekondigd voor een speciale demorun op de beroemde Nürburgring.

Red Bull zal op 9 september namelijk aanwezig zijn bij het weekend van de 12 uur van de Nürburgring. Tijdens het weekend waarin de Nürburgring Endurance Series in actie komen, zal Ricciardo een Red Bull-bolide gaan besturen op de beruchte Nordschleife. Het is voor het eerst sinds 2013 dat er weer een Formule 1-wagen gaan rijden op de wereldberoemde baan in Duitsland. Het is de eerste demorun van Ricciardo die is aangekondigd.