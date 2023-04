IndyCar maakt zich zorgen over online bedreigingen aan adres coureurs

Het zat Callum Ilott en Patricio O'Ward niet mee tijdens de IndyCar-wedstrijd van Long Beach, afgelopen zondag. Zowel de Brit als de Mexicaan kende een moeilijke wedstrijd op het stratencircuit in Californië. Beiden werden nadien bovendien slachtoffer van online bedreigingen. Het IndyCar-management heeft een statement uitgebracht in de hoop het klimaat een beetje leefbaar te houden.

De berichten aan het adres van Ilott kwamen voornamelijk uit Zuid-Amerika. De coureur van Juncos Hollinger Racing, een Argentijns team, had zich volgens vele fans schuldig gemaakt aan het blokkeren van de in Argentinië razend populaire IndyCar-debutant Agustin Canapino. Waar Canapino zelf over het incident zijn schouders kon ophalen, daar kreeg Ilott er op Twitter en Instagram flink van langs. Zo stelden een aantal Argentijnse autosportfans dat de Britse twintiger er beter aan zou doen om het nooit in zijn hoofd te halen om eens naar hun land af te reizen voor een vakantie of een eventuele race, omdat hij er dan niet heelhuids zou wegkomen.

Ook O'Ward moest het ontgelden: de Mexicaanse coureur, die na twee tweede plaatsen in St. Petersburg en Texas aan de leiding van het IndyCar-tussenklassement ging, maakte zich vanwege een aantal overenthousiaste inhaalpogingen niet bijster populair. Tot overmaat van ramp zorgde één van die manoeuvres ervoor dat zesvoudig IndyCar-kampioen en levend autosportmonument Scott Dixon in de bandenstapels belandde en zodoende zijn wedstrijd vroegtijdig moest staken. O'Ward werd weggezet als een roekeloze rijder die niet kan omgaan met de druk die komt kijken bij het strijden om het IndyCar-kampioenschap en kreeg van enkele fans te horen dat het beter was als hij zich niet langer zou vertonen in de hoogste Amerikaanse openwielcompetitie.

Via haar officiële kanalen heeft de IndyCar haar afschuw uitgesproken over de online behandeling van zowel Ilott als O'Ward, al werden beide coureurs niet specifiek bij naam genoemd. De IndyCar wenst dat haar fans in het vervolg alle rijders met respect en vriendelijkheid kunnen benaderen.