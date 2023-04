Michelin: Huidige bandenregels hindert honger naar F1-comeback

De CEO van bandenfabrikant Michelin Florent Menegaux zegt dat zijn organisatie een terugkomst richting de koningsklasse van de motorsport altijd in het achterhoofd houdt, maar meent ze het niet eens zijn met de manier waarop de huidige bandenregels in de sport worden gehanteerd.

Bandenleverancier Michelin mag dan al sinds de start van het Formule 1-seizoen van 2007 niet meer binnen de muren van de koningsklasse aanwezig zijn; maar een terugkeer naar de topsport zal altijd in het achterhoofd ronddwalen. Tenminste, dat is in het scenario dat de Formule 1 haar bandenregelementen wijzigt en dus afscheid neemt van de huidige regels.

Volgens Michelin CEO Florent Menegaux vraagt zich hardop af waarom de top van de openwielraceklasse zich zoveel bezighoudt met het creëren van een show: "De vraag is, waarom zou de technologie het hebben van een show voorrang moeten geven? Zo werkt het namelijk bij de Formule 1. We zijn al heel lang met hen in gesprek – en we komen maar niet met elkaar in overeenstemming. Zij (de Formule 1) willen er een show van maken en banden hebben die zichzelf kapotmaken. Wij bij Michelin zijn het daar niet mee eens."

"De teams zouden de werkwijze van de banden moeten leren begrijpen en daar gebruik van proberen te maken zodat ze van de eerste tot de laatste ronde van de race de performance kunnen volhouden. De coureurs willen dat net zo goed; zij willen elke ronde op het maximale kunnen presteren. Wanneer ik de coureurs dan aanhoor – ondanks dat ik de Formule 1 geweldig vindt – dan denk ik nee, dit is (voor ons) niet mogelijk."

Volgens de Fransman is Michelin's hoofdreden van de aanwezigheid in de hogere regionen van verschillende raceklasses simpelweg om de technologieën verder te brengen. Volgens Menegaux staat de naambekendheid en show op de achtergrond bij de bandenfabrikant.

"We moeten onszelf eraan blijven herinneren waaróm we in het racen aanwezig zijn”, vertelt hij tegenover The Drive. De eerste reden is helemaal niet om het hebben van een show, laat staan om marketingtechnische redenen. Het gaat om de technologie. Wij zitten in de racewereld omdat het de beste manier is om snel in het echt nieuwe ontwikkelingen uit te proberen. Dan komen daar vervolgens de extra voordelen bij, zoals de show en de marketing. Maar, Michelin is één van s ’werelds meest bekende merken, dus wij hoeven het helemaal niet om die reden te doen."

"In de MotoGP leveren we soft, medium en harde banden voor elk circuit, elke race. Elke motor kan op die banden een race winnen, zonder voor vers rubber naar binnen te hoeven te komen. Het gaat om het opzetten van een goede set-up, en hoe de coureur zijn motor bestuurt. In het geval dat wij de regels (in de Formule 1) kunnen aanpassen zodat de performance behouden kan worden terwijl er stukken minder materiaal gebruikt wordt, dan is dat acceptabel. In de MotoGP kunnen zelfs de niet-top teams winnen. Zij kunnen je vertellen dat de banden die wij leveren hun helpt om dat succes te behalen. Vandaar dat wij niet meer in de Formule 1 zitten", sluit Menegaux af.