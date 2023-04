Sainz roept op tot positieve support van kritische Tifosi

Terwijl het Formule 1-team van Ferrari alle zeilen bijzet om het gat naar titelfavoriet Red Bull te dichten, stapt Scuderia-coureur Carlos Sainz naar de spotlight om de Ferrari-fans aan te spreken. Volgens de Spaanse coureur zijn de stemmen rondom de Italiaanse renstal veelal te negatief, en spreekt de Tifosi daarom aan om het team met positieve geluiden te blijven ondersteunen.

Red Bull-coureur Max Verstappen liet een overwinning bij de knotsgekke Australische Grand Prix bijtekenen; een groot contrast in vergelijking met de finishplaatsen van Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. De eerstgenoemde coureur viel in de race uit, terwijl teamgenoot Sainz ook uiteindelijk geen kampioenschapspunt wist bij te schrijven.

Het is duidelijk dat de tegenvallende resultaten tot onvrede bij de Tifosi-fans leidt; en coureur Sainz laat weten liever positieve geluiden vanuit de fanbase te willen horen:

"Je moet je realideren dat niemand blij met deze situatie is", begint de Spaanse coureur tegenover Motorsport.com. "Wij zijn degenen die niet blij horen te zijn. We zijn de eersten die deze situatie niet lekker vinden, en wij zijn degenen die altijd druk bezig zijn om de situatie te veranderen. Wij als Ferrari zijn trots en wij willen Ferrari voortstuwen. Helaas zijn de reacties soms nogal afleidend en helpen die niet mee."

"Het helpt niet", doelt Sainz op een overvloed aan negatieve geluiden. "Dat kunnen we nu niet gebruiken. Daarom vermijden we zulk soort commentaar liever. We hebben niet nog meer afleidingen nodig van mensen die ons alleen maar naar beneden brengen", zijn de harde woorden van de 28-jarige coureur.