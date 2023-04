Horner verwacht geen interne strijd: "Het team zal altijd voor gaan"

Max Verstappen en Sergio Perez zijn niet alleen teamgenoten, ze zijn ook elkaars grootste rivaal. Hun team Red Bull Racing is immers zeer dominant in de Formule 1 en dat zorgt ervoor dat de twee momenteel de grootste titelfavorieten zijn. Teambaas Christian Horner ziet dit niet als een probleem.

Verstappen en Perez zijn momenteel veel sneller dan de rest van het veld. Verstappen heeft de Grands Prix van Bahrein en Australië op zijn naam geschreven terwijl Perez de Saoedische Grand Prix wist te winnen. In Jeddah zag de wereld voor het eerst een miniduel ontstaan tussen de twee coureurs. Beide gingen namelijk op jacht naar het extra punt voor de snelste ronde, Verstappen trok uiteindelijk aan het langste eind.

Competitieve beesten

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner maakt zich geen zorgen om de onderlinge strijd tussen zijn coureurs. De Brit denkt dat zijn coureurs slim genoeg zijn. In gesprek met de internationale media is hij duidelijk: "Ik weet niet waarom dit een probleem zou kunnen worden. Ze zijn allebei competitieve beesten en het zijn uiteindelijk gewoon coureurs. Ze weten ook precies wat onze regels zijn."

Teambelang

Volgens Horner is het teambelang groter dan het individuele belang. De Britse teambaas wijst daarnaast ook op de naweeën van de budgetcapstraf. Horner: "Het team zal altijd voor gaan, vooral op dit moment in het seizoen. We weten ook dat we minder ontwikkelingstijd hebben. We moeten zoveel mogelijk punten scoren en een voorsprong uitbouwen in het kampioenschap. De rest komt naar verwachting sterk terug in de tweede helft van het seizoen."