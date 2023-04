Miljardair uit Hongkong deelt plannen: "Financiële plaatje is het probleem niet"

Het is algemeen bekend dat de interesse in de Formule 1 in de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Vanuit alle hoeken van de wereld hebben zich geïnteresseerden gemeld. Miljardair Calvin Lo uit Hongkong is al geruime tijd bezig met een plan om de sport te betreden, hij geeft aan dat hij momenteel praat met meerdere partijen.

Autosportfederatie FIA opende eerder dit jaar een proces waarbij potentiële nieuwe Formule 1-teams zich konden melden. Of er daadwerkelijk nieuwe teams bijkomen is nog niet duidelijk. De interesse is echter wel zeer groot, onder andere Andretti Cadillac heeft zich aangemeld. Ook Calvin Lo sprak al snel zijn interesse uit, maar het is nog onduidelijk op welke manier hij de sport wil betreden.

Lo heeft momenteel al een paar financiële linkjes met het team van Williams, maar het lijkt erop dat hij een nieuw team wil opzetten. In gesprek met Reuters legt hij zijn plannen iets meer uit: "Geloof het of niet, maar het financiële plaatje is voor mij geen probleem. Het gaat meer om het verzamelen van de expertise, denk aan de monteurs en de rest van het team. Er liggen momenteel een paar kansen. We hebben al serieuze gesprekken gevoerd met een aantal teams."