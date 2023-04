Szafnauer: Niet geplande F1-pauze kan voordelig voor teams uitpakken

Het Formule 1-seizoen van 2023 had oorspronkelijk 24 races op de kalender staan. Echter valt de Grand Prix van China ook dit jaar weg, wat resulteert in een Formule 1-loze pauze van maar liefst drie weken lang. De zogenaamde spring break kan volgens Alpine-teambaas Otmar Szafnauer veel goeds voor de Formule 1 opleveren. Volgens de topman krijgen alle mensen binnen de koningsklasse namelijk een verdiende rustperiode, waarbij ze zich meteen op de resterende F1-kalender kunnen voorbereiden.

Met het wegvallen van de Chinese Grand Prix is een groot gat in de F1-kalender ontstaan. Net zoals voorgaande jaren heeft de top van de sport geprobeerd om een vervangende gastheer te regelen, maar voor dit seizoen is dat niet gelukt. Het resultaat is dat de Formule 1 dit seizoen een drie weken durende periode extra heeft waarin er geen race gehouden wordt. De zogenaamde spring break is voor vele fans slaapwekkend, maar voor degenen die binnen de sport werkzaam zijn, is deze pauze flink nodig.

Volgens Alpine-teambaas Otmar Szafnauer is de pauze een positief gebeuren, en denkt dat zo'n extra periode van rust in de toekomst misschien wel een geplande terugkeer zal krijgen: "Deze pauze is in een kalender van back-to-back en triple headers heerlijk om te hebben. Misschien zou het zou kunnen zijn dat we met toeval iets uitproberen, wat wel heel goed uit kan pakken."

"Misschien moeten we het in de toekomst gewoon op deze manier doen. Het seizoen is nog maar net begonnen, maar veel mensen hebben gedurende de winterstop hard gewerkt. Om zo'n pauze nu te hebben, helpt je voor te bereiden op de aankomende races. Net zoals de zomerstop in Augustus dat doet."

Collega en Haas-teambaas Guenther Steiner is het met Szafnauer eens. Volgens de excentrieke topman heeft de ontwikkelingsplanning geen last van deze pauze: "Ons ontwikkelingsplan was al ver hiervoor (het seizoen begon) gemaakt. Het maakt geen groot verschil (om de pauze te hebben), want de ontwikkelingen hebben er geen last van. Er is een kans voor iedereen om het even rustig aan te doen, want de rest van het seizoen zal zwaar worden. Ik heb tegen de jongens gezegd 'doe het deze drie weken kalm aan, ik zou niks doen wat ik ook niet zou doen'. Het is belangrijk dat de jongens een beetje kunnen ontspannen, voordat het zware gedeelte van het seizoen gaat beginnen", sluit Steiner af.