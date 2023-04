Wolff: Russells Brazilië 2022-overwinning hield ons op verkeerd ontwikkelingspad

Het jaar 2022 was een moeilijk jaar voor Mercedes. Terwijl Red Bull en Ferrari het nieuwste aeroconcept wél leken te ontgrendelen, was het voorheen dominante Duitse team zoekende naar de juiste ontwikkelingsrichting. De tweede seizoenshelft leek de renstal echter dichter bij de topteams te komen, wat hen naar een hoogtepunt in Brazilië bracht. De race op Interlagos werd door het team met een 1-2 finish afgesloten. Een positief resultaat had echter negatieve gevolgen, meent teambaas Toto Wolff.

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff was George Russells overwinning bij de Grand Prix van Brazilië vorig jaar een ‘perfecte storm’. De Duitse renstal zag zich in de tweede seizoenshelft van vorig jaar namelijk dichter bij Red Bull en Ferrari komen. De overwinning van Russell zorgde ervoor dat het team ervan overtuigt was dat de ontwikkelingsrichting van dat moment de juiste was.

Bij de seizoenstart van 2023 in Bahrein, kreeg het team Wolff echter een zware domper te verduren. In tegenstelling tot haar hoop dat de renstal concurrenten Red Bull en Ferrari had ingehaald, leek het eerstgenoemde team aan de horizon te verdwijnen. Het aerodynamisch pakket van Mercedes bleek toch níet te werken zoals gehoopt; het team moest opnieuw beginnen.

"Een perfecte storm", begint Wolff, als hij terugkijkt naar Russells overwinning in Brazilië vorig jaar. "We werden sterker en sterker. In de Amerikaanse races waren we competitief, we wonnen in Interlagos. Het was de perfecte storm voor ons. Het betekende slecht nieuws voor 2023. We dachten dat we op het juiste pad zaten en dat ons concept zou werken. Maar dit bleek niet het geval", vertelt Wolff in een exclusief interview met Autosport.

"Vorig jaar was zwaar omdat we het gewoon niet snapten. Het was zo verrassend te zien dat we onze auto in een zone hebben gebracht waar we vervolgens geen performance konden genereren. Of tenminste, niet te performance die wij voor ogen hadden. Nu we in het tweede jaar van de nieuwe regels zitten, kunnen we nu goed zien wat er fout ging."

Ondanks dat Red Bull in een andere wereld zit en concurrenten Ferrari, Aston Martin en Mercedes er om de restjes moeten vechten, blijft Wolff hoopvol. "Ik wil mijn doelstellingen betreft de wereldtitelkansen nog niet aanpassen, ook al ziet het er niet goed uit. Maar, ik wil de motivatie zo hoog mogelijk houden. We gaan flink wat stappen zetten. Vanaf Imola beginnen we met een nieuwe lay-out van onze auto. We gaan zien hoe zich dat uitpakt."