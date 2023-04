Steiner weigert regelwijziging vanwege dominantie Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft de touwtjes in de Formule 1 momenteel stevig in handen. De Oostenrijkse renstal won de eerste drie Grands Prix van het seizoen en de voorsprong op de concurrentie is reusachtig. Een aantal teams spraken zich al kritisch uit over de dominantie van Red Bull, Günther Steiner weigert echter te denken over een mogelijke regelwijziging.

Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez kennen een droomstart van het seizoen. Verstappen schreef de Grands Prix van Bahrein en Australië op zijn naam terwijl Perez de Saoedische Grand Prix op zijn naam schreef. De concurrentie blijft ver achter en het is voor hen dan ook lastig om voor de zeges te vechten. Sommigen beweerden zelfs dat Red Bull dit jaar alle races gaat winnen.

Andere concurrenten zijn van mening dat er regelwijzigingen moeten worden doorgevoerd om de overmacht van Red Bull in te perken. Haas-teambaas Günther Steiner wil hier niets van weten. De Italiaan reageert kritisch bij Autosport: "Dan zouden we moeten stemmen, maar het zou niet eerlijk zijn om de regels te veranderen omdat één team sneller is dan de concurrentie. Als er iets illegaals wordt gevonden, dan kunnen we de regels veranderen. De veiligheid is ook een zorg, maar we moeten nog een paar races afwachten om hun echte dominantie te zien."