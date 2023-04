Sainz had overheersing Red Bull niet verwacht: "Auto is overduidelijk superieur"

Het team van Ferrari heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Italiaanse renstal kent veel pech, maar de concurrentie is simpelweg ook sneller. Carlos Sainz had deze problemen niet zien aankomen. De Spanjaard had meer pace verwacht, maar had de snelheid van Red Bull Racing anders ingeschat.

Ferrari wilde na een wisselvallige 2022 op jacht gaan naar sportieve revanche. De Italiaanse renstal kan vooralsnog geen potten breken in de koningsklasse van de autosport. Ferrari kan de concurrentie van Red Bull Racing, Aston Martin en Ferrari vooralsnog niet bijhouden. Het zorgt voor de nodige teleurstelling bij het team, maar ze willen de handdoek echter nog niet in de ring gooien.

Ferrari-coureur Carlos Sainz geeft toe dat de tegenvallende start van het seizoen voor hem zeer zwaar was. De Spaanse coureur had een seizoenstart als in 2022 verwacht. Bij ESPN spreekt hij zich uit: "We dachten dat we ons dit jaar op dezelfde positie zouden bevinden. Echter was daar jammer genoeg een team met de naam Red Bull. Ze hebben de concurrentie verslagen met een auto die overduidelijk superieur is."