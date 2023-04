Hamilton baalt van tegenvallende auto: "Ik houd wel van de uitdaging"

Lewis Hamilton is bezig met een redelijk teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Britse coureur kende twee zware races, maar kwam afgelopen weekend in Australië wel als tweede over de streep. Hamilton verbergt niet dat hij liever altijd vooraan het veld had willen rijden, toch wil hij elke uitdaging gewoon aangaan.

Hamilton worstel dit seizoen opzichtig met zijn Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een zware kluif aan zijn teamgenoot George Russell en gaf daarnaast aan dat hij moeite heeft met zijn positie in de auto. Hamilton kan vooralsnog niet vechten voor de zeges, maar liet in Australië wel zien dat hij het racen zeker nog niet verleerd is.

De tweede plaats achter Max Verstappen was op het circuit van Albert Park overduidelijk het hoogst haalbare resultaat. Hamilton wil graag meer, maar hij weet dat dit momenteel nogal lastig is. In gesprek met Fox Sports Australia legt hij het uit: "Ik vind het niet leuk om in niet zo snelle auto's te rijden. Ik vind het niet leuk om te rijden in een auto die overduidelijk anders is dan we hadden gehoopt. Echter houd ik wel van de uitdaging van wat ik met een auto kan doen. Dan bedenk ik mij dat zeges niet mogelijk zijn en kijk ik naar wat het maximale resultaat kan zijn."