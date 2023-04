Formule 1 en MotoGP denken aan gezamenlijk raceweekend

De Formule 1 wordt al vele tientallen jaren gezien als de koningsklasse van de autosport. Dit betekent echter niet dat men niet kijkt naar andere takken van sport, zoals bijvoorbeeld de MotoGP. De twee klassen denken er zelfs over na om een gezamenlijk raceweekend te organiseren.

De MotoGP kan ook wel worden gezien als de Formule 1 van de motorracerij. Veel Formule 1-coureurs steken niet onder stoelen of banken dat ze verregaande interesse hebben in de MotoGP en andersom geldt ook hetzelfde. Lewis Hamilton reed in het verleden bijvoorbeeld een paar rondjes op een tweewieler terwijl MotoGP-legende Valentino Rossi momenteel zijn eerste stapjes zet in de autoracerij.

De twee klassen spreken dan ook regelmatig met elkaar over een samenwerking. Dorna-kopstuk Carmelo Ezpeleta geeft aan dat hij regelmatig spreekt met Formule 1 CEO Stefano Domenicali, ook over een gezamenlijk raceweekend. Ezpeleta wordt geciteerd door SoyMotor: "Het is iets waar Stefano en ik aan hebben gedacht. Momenteel kan het niet, maar we bestuderen de mogelijkheden. Het is geen eenvoudige zaak. Er zijn veiligheidsproblemen omdat onze regels niet altijd overeenkomen. Ook zijn er sponsorproblemen, maar we denken erover na."