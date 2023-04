'Mercedes-teambaas Toto Wolff nieuwe sportmiljardair '

Mercedes-teambaas Toto Wolff beleeft met zijn team lastige dagen in de Formule 1, maar op persoonlijk vlak gaat het zeer goed met de Oostenrijker. Wolff heeft de touwtjes bij het team nog steeds stevig in handen en dat zorgt voor persoonlijke successen. Naar verluid is Wolff namelijk miljardair geworden.

Wolff is niet alleen de teambaas van het team van Mercedes, hij is ook één van de mede-eigenaren van de Duitse renstal. De Oostenrijker heeft dan ook een belangrijke rol binnen de organisatie en zijn macht binnen de Formule 1 is daarnaast ook zeer groot. Op financieel gebied gaat het ook steeds beter en beter met de Oostenrijkse teambaas.

Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes heeft de nieuwe miljardairs van de sportwereld op een rijtje gezet. Naast LeBron James en Tiger Woods prijkt ook de naam van Wolff in deze lijst. Volgens Forbes heeft de komst van de Netflix-serie 'Drive to Survive' ervoor gezorgd dat Wolff is uitgegroeid tot en soort 'celebrity'. Volgens het zakentijdschrift heeft de komst van de serie ervoor gezorgd dat de waarde van de Formule 1-teams is gestegen. Aangezien Wolff de mede-eigenaar is van Mercedes, heeft hij hier dus van kunnen profiteren.