Ferrari sluit exclusieve sponsordeal voor Amerikaanse Grands Prix

Dit jaar staan er drie Grands Prix op Amerikaans grondgebied op het programma. De teams weten dat er in de Verenigde Staten veel nieuwe fans wonen en daarom zoekt men dan ook naar een manier om hiervan te kunnen profiteren. Het team van Ferrari heeft nu een deal gesloten voor de drie races.

De Formule 1 racet dit jaar in Miami, Austin en Las Vegas. Het team van Ferrari heeft voor deze drie Grands Prix een nieuwe sponsordeal afgesloten. De Italiaanse renstal heeft de handen ineen geslagen met Celsius, een Amerikaans energydrink-merk. De logo's van Celsius zullen in Miami voor het eerst te zien zijn op de wagens van Carlos Sainz en Charles Leclerc. Celsius zal te zien zijn op de voorvleugels van de wagens.

