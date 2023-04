Video: Nyck de Vries vergelijkt F1 met ervaringen in andere raceklasses

Het bewandelde pad van de Nederlandse autosportcoureur Nyck de Vries heeft eindelijk maar toch richting een fulltime F1-stoeltje geleid. De jongeling uit het Friese Uitwellingerga ondergaat in 2023 zijn debuutjaar binnen de koningsklasse van de motorsport. Zijn hele sloot aan ervaringen de autosport stelt de AlphaTauri-coureur in de gelegenheid om in een video uit te leggen wat volgens hem nou de onderlinge verschillen zijn tussen bepaalde raceklasses.

Nyck de Vries heeft als fulltime F1-coureur inmiddels al drie Grands Prix achter de rug. De 28-jarige coureur werd aan het begin van de recentelijke jaarwisseling als de vervanger van de naar Alpine vertrekkende Pierre Gasly aangewezen, waar hij naast teamgenoot Yuki Tsunoda in de AlphaTauri-bolide plaats heeft genomen.

Zijn weg richting de Formule 1 bracht de Vries onder andere langs de kart- langeafstands, en openwielracewerelden, waar hij veel successen kende. In een video van zijn nieuwe werkgever AlphaTauri, word hem gevraagd of hij kan uitleggen wat de onderlinge verschillen zijn tussen bepaalde raceklasses, zoals bijvoorbeeld de Formule 1, Formule E, en LMP2.

Bekijk de video hieronder: (3:08 min)