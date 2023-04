Verstappen twijfelt over mogelijke inhaalrace Perez

Het team van Red Bull Racing staat morgen op de eerste en de laatste plaats op de startopstelling in Australië. Max Verstappen veroverde pole position op het circuit van Albert Park, terwijl Sergio Perez spinde en vast kwam te zeggen in Q1. Verstappen weet nog niet hoever Perez zich naar voren kan vechten.

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. Twee weken geleden kreeg Verstappen in Jeddah problemen in Q2 waardoor hij vanuit het middenveld de race moest starten. Hij vocht zich naar voren en reed binnen een paar rondjes op de tweede plaats. Men verwacht dat dit ook in Melbourne kan gaan gebeuren met Perez.

Of dit echt gaat gebeuren, is nog lang en breed niet zeker. Het circuit van Albert Park staat niet bekend om zijn inhaalmogelijkheden. Verstappen laat in de persconferentie voor de top drie weten dat hij nog niet weet of Perez naar voren kan komen: "Ik denk dat inhalen op dit circuit lastig is, maar die extra DRS-zone gaat zeker helpen. Maar, het is gewoon lastig te zeggen. Het hangt ook af van de pace van de andere auto's. Er spelen heel erg veel factoren mee.