De Vries nog niet in zijn nopjes met updates: "Nog veel onduidelijkheden"

Nyck de Vries reed vandaag voor het eerst in zijn loopbaan op het circuit van Albert Park in het Australische Melbourne. De Nederlandse AlphaTauri-coureur kende een redelijke dag waar hij voor het eerst reed met de aangekondigde updates. Hij was na afloop van de tweede vrije training niet geheel tevreden.

De Vries had, net als veel van zijn collega's, last van de regenval in de tweede vrije training. Door deze weersomstandigheden konden de coureurs amper meters maken en vrijwel geen nuttige informatie verzamelen. Aangezien het vermoedelijk droog zal blijven in het vervolg van het weekend, was de eerste vrije training veel belangrijker voor de renstallen.

GPS

De Vries kijkt dan ook terug op een wisselvallige eerste dag in Australië. De Nederlander doet zijn zegje in een persbericht van zijn team AlphaTauri: "De sessies van vandaag waren compleet anders op het gebied van weer, maar ook als je kijkt naar het leerproces en het uitproberen van meerdere dingen. Het probleem met de GPS was zeker niet handig, vooral door de natuur van het circuit waar het opwarmen van de banden zeer belangrijk is. We hadden een goede eerste training, daarna hebben we wat veranderingen doorgevoerd voor VT2 om onze updates te kunnen begrijpen."

Updates

De updates van AlphaTauri werden al eerde aangekondigd, maar men had er nog niet mee kunnen rijden. In Melbourne was het dan zover, maar dat zorgde niet voor meer duidelijkheid. De Vries: "Na vandaag zijn er nog wel een aantal onduidelijkheden over onze updates. We komen er vast wel uit na de analyses die we vanavond gaan uitvoeren. We moeten samen verder pushen en verder gaan bouwen richting VT3."