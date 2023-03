Alfa Romeo vervangt hoofdsponsor bij GP Australië om aan reclamewet te voldoen

Formule 1-team Alfa Romeo zal tijdens het aankomende raceweekend in Australië niet de naam van haar titelsponsor gaan dragen. Stake, een online gokplatform dat het gebruiken van cryptovaluta toestaat, mag volgens de wet- en regelgeving in Australië niet door de Zwitserse renstal gebruikt worden.

Bij de start van het Formule 1-seizoen van 2023 kwam het team van Alfa Romeo met een hele andere hoofdsponsor op de proppen. In plaats van net als voorgaande jaren het Poolse bedrijf Orlen te gebruiken, viel de keuze voor dit seizoen op online gokplatform Stake. Volgens ingewijden heeft de Zwitserse renstal vanwege haar nieuwe sponsor een recordbedrag binnengesleept, echter verloopt niet alles even vloeiend voor Alfa Romeo’s nieuwe partner.

De strenge Australische wet- en regelgeving op het gebied van advertenties heeft namelijk besloten dat Stake niet door Alfa Romeo gedragen mag worden, waardoor als gevolg de keuze op Kick Streaming gevallen is, meldt het bekende Twitteraccount @Decalspotters. Het livestreamplatform dat graag het gevecht met marktleider Twitch wil aangaan, is eind vorig jaar door Stake overgenomen. Dit betekent dat uiteindelijk, al is het via een omweg, er alsnog een afleiding van Alfa Romeo’s hoofdsponsor gebruikt zal worden.

Livestreaming platform @KickStreaming will feature on @alfaromeostake team assets at the #AusGP in place of @Stake.



This is to comply with local advertising laws.#F1 pic.twitter.com/N0J4bs0Mrz