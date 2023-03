F1 Exhibition in Madrid geopend voor publiek

Fans van de Formule 1 kunnen vanaf vandaag hun hart ophalen in de Spaanse hoofdstad Madrid. Vanaf vandaag is daar immers een speciale tentoonstelling te zien over de koningsklasse van de autosport. Gisteren vond de officiële opening plaats en was ook Formule 1 CEO Stefano Domenicali aanwezig.

Vandaag gaan de deuren van de F1 Exhibition in het IFEMA MADRID open voor het publiek. Gisteren vond de formele opening plaats en knipte Domenicali het lint door. Op de tentoonstelling zijn meerdere historische objecten uit de geschiedenis van de sport te zien en maken de bezoekers een reis door de geschiedenis van de sport. Eén van de topstukken van de tentoonstelling is de Haas waarmee Romain Grosjean in 2020 door de vangrail schoot in Bahrein.