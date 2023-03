Garcia maakt met Prema Racing deelnamelijst F1 Academy compleet

Marta Garcia heeft de grid van de Formule 1 Academy compleet gemaakt. De nieuwe raceklasse, die bedoelt is om vrouwen binnen de motorsport op te leiden, zal later dit jaar bij de Red Bull Ring van start gaan. Garcia nam al in 2019, 2021 en ’22 deel aan de W-series, waarbij ze een pole, een overwinning en toevoegend vier podiumplaatsen wist te bemachtigen.

De Spaanse Garcia begon haar racecarrière in 2011, waarbij ze binnen de kartwereld actief was. Daarin heeft ze onder andere de CIK-FIA Karting Academy Trophy van 2015 gewonnen. In 2016 maakte de 22-jarige de overstap naar de Spaanse Formule 4, waar ze als gastcoureur aan de laatste vier races van dat seizoen deelnam.

De daaropvolgende jaren was de coureur uit het Spaanse Dénia onder andere opnieuw binnen de Spaanse Formule 4 en de kartwereld actief. Ook was Garcia in 2017 lid van het opleidingsprogramma van het Formule 1-team van Renault.

In de F1 Academy Series zal Garcia met het Italiaanse Prema Racing aan de start van de races verschijnen. De aankondiging van haar deelname aan de volledig vrouwelijke raceklasse betekent dat de grid nu compleet is. Garcia laat weten dat ze 'heel blij' is om voor Prema in de F1 Academy te gaan rijden. "Dit is een geweldige kans voor me om te laten zien wat ik kan. Om dit met Prema te mogen doen is fantastisch. Ik kijk ernaar uit om met ze te gaan samenwerken zodat we hun kleuren bovenaan het kampioenschap kunnen brengen."