Netflix deelt naam hoofdrolspeler miniserie over Senna

Ayrton Senna is een legendarische naam in de geschiedenis van de Formule 1. De Braziliaanse drievoudig wereldkampioen wordt nog steeds gezien als één van de beste coureurs uit de sport en is in zijn thuisland anno 2023 een halfgod. Netflix is bezig met een serie over zijn leven en heeft de hoofdrolspeler met de buitenwereld gedeeld.

De streamingsdienst is bezig met een zesdelige miniserie over het leven van Senna. De serie laat de loopbaan van Senna zien van zijn eerste stapjes in de Formule Ford tot en met zijn dood tijdens het inktzwarte raceweekend in Imola in 1994. De serie heeft de goedkeuring gekregen van de familie Senna en Netflix heeft de naam van de hoofdrolspeler met de buitenwereld gedeeld. De Braziliaanse acteur Gabriel Leone zal de rol van Senna op zich nemen, wanneer de serie te zien zal zijn is nog niet bekend.