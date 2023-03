FOM verbiedt fietsen tijdens trackwalks

Het is een bekend beeld: Formule 1-coureurs die het circuit verkennen op de fiets op de eerste dag van het Grand Prix-weekend. Veel coureurs zijn dol op de tweewieler en de circuits leken dan ook soms op een soort fietspad. De FOM heeft hier nu echter een stokje voor gestoken.

De coureurs en de teammedewerkers mogen de zogenaamde trackwalk namelijk alleen nog maar uitvoeren in de letterlijke wijze: lopend. Aangezien er ook steeds vaker gebruik werd gemaakt van elektrische fietsen en steps, heeft men besloten alle vormen van vervoer in de ban te doen tijdens de trackwalks op de Formule 1-circuits.

In Bahrein stuurde de FOM een brief naar alle Formule 1-teams waarin stond dat alle vormen van vervoer worden verboden tijdens de trackwalks. Dat betekent dus ook dat de coureurs niet meer plaats mogen nemen op de fiets en dat de stepjes ook verleden tijd zijn. De FOM geeft aan dat er geen uitzonderingen zullen worden gemaakt en dat autosportfederatie het 'fietsverbod' heeft goedgekeurd. Wat voor straf staat op het gebruiken van een fiets tijdens de trackwalks, is nog niet bekend.