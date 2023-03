Organisatie Grand Prix Las Vegas deelt beelden van werkzaamheden

De Grand Prix van Las Vegas keert dit jaar weer terug op de Formule 1-kalender. De heren coureurs gaan rijden op een bijzonder circuit dat dwars door het centrum van de gokstad gaat. Toch is men wel bezig met een aantal bouwwerkzaamheden, de Formule 1 heeft namelijk een lap grond gekocht.

De sport is zelf immers één van de drijvende krachten achter de aanstaande Grand Prix van Las Vegas. Er werd een stuk grond gekocht om het pitcomplex en het onderkomen voor de paddock te kunnen plaatsen. De organisatie van de Grand Prix deelt nu beelden van de werkzaamheden. Te zien is dat er al een aardig complex is gebouwd, maar dat er nog genoeg moet gebeuren. Het is de verwachting dat de werkzaamheden ruim voor de Grand Prix klaar zijn.