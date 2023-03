Nieuw plannen voor Grand Prix in Londen

Het is algemeen bekend dat er veel interesse is voor een plekje op de kalender van de Formule 1. Veel partijen willen een Grand Prix organiseren en vandaag is daar een nieuw plan bijgekomen. Een collectief heeft namelijk een plan voor een stratencircuit in de Britse hoofdstad Londen gepresenteerd.

Al veel langer bestaan er plannen voor een circuit door de straten van Londen. Nu liggen er echter concrete plannen op tafel voor een stratencircuit in de Royal Docks. Het is onderdeel van een herontwikkelingsplan van het gebied van de Britse hoofdstad. Het LDN Collective en Dar hebben een visie gepresenteerd met daarbij zelfs een uitgetekende layout van het stratencircuit.

Het circuit in de Royal Docks moet 5868 meter lang worden en krijgt 22 bochten. Het is daarnaast de bedoeling dat de Londense Grand Prix een aanvulling moet worden op de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone, het moet dus geen vervanger worden. Max Farrell, de CEO van LDN Collective, wordt geciteerd door Motorsport.com: "We weten dat de sport interesse heeft om hier te racen en we hebben een baan ontworpen die aan alle vereisten voldoet. We hebben de voorstellen besproken met de Greater London Authority, die samen met Newham Council een waterstrategie en planningskader ontwikkelt."