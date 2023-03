Horner ziet Perez groeien: "Zelfverzekerd en comfortabeler"

Het team van Red Bull Racing is zeer sterk begonnen aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Niet alleen Max Verstappen kwam goed voor de dag in Bahrein, ook zijn teamgenoot Sergio Perez presteerde sterk. Red Bull-teambaas Christian Horner weet wat er beter moet bij de Mexicaanse coureur.

Perez rijdt sinds 2021 voor het team van Red Bull Racing en is in de tussentijd uitgegroeid tot de overduidelijke tweede coureur naast Max Verstappen. De Nederlander is beduidend sneller en is de duidelijke leider van de renstal. Perez presteert naar behoren en lijkt de eerste teamgenoot van Verstappen te zijn die het lange tijd naast hem kan volhouden.

Verbeterpunten

Perez is in de afgelopen seizoenen steeds sterker geworden bij het team van Red Bull Racing. De ervaren Mexicaan moet echter nog wel een aantal stapjes zetten om op het niveau van Verstappen te komen. Red Bull-teambaas Christian Horner legt aan Motorsport.com uit wat Perez moet verbeteren: "Zijn rondetijden! Max is namelijk een enorm taaie tegenstander, waarschijnlijk is Max de absolute maatstaf in de Formule 1."

Zelfverzekerd

Horner ziet daarnaast dat Perez zich steeds meer en meer laat zien aan de zijde van zijn teamgenoot Verstappen. De Britse teambaas legt het uit: "Hij is zelfverzekerd en comfortabeler. Hij moet nu echt op de toppen van zijn kunnen gaan presteren. Niet alleen in duel met Max, ook tegen de Ferrari's van Vasseur. De heren van Mercedes geven ook aardig wat gas en en ervaren rot in die groene auto is ook enorm gemotiveerd."