Video: De Vries’ eerste Grand Prix bij AlphaTauri in beeld gebracht

Het Formule 1-seizoen van 2023 is voor vele Nederlanders een tikkeltje extra speciaal. Dit seizoen rijden er namelijk twee Nederlandse coureurs fulltime binnen de Formule 1. Naast Max Verstappen heeft nu ook Nyck de Vries een stoeltje binnen de koningsklasse bemachtigd, en wel bij Red Bulls zusterteam AlphaTauri. Bekijk hier de beelden van achter de schermen bij de Vries’ eerste Grand Prix voor zijn team.

Het bleek even wachten voor Nyck de Vries, maar eindelijk maar toch is ‘ie er. Na jarenlang de Formule 1-droom levende te houden, deed zich vorig jaar de kans voor hem op om tijdens de Grand Prix van Italië in de Williams-auto van de toen zieke Alex Albon te springen. De Vries wist een uitstekende prestaties neer te zetten, aangezien hij de donkerblauwe Williams-bolide naar een goede puntenscore bracht. Zijn neergezette prestatie betekende uiteindelijk dat hij zich in de kijker van de Red Bull-familie bracht als de vervanger van de vertrekkende Pierre Gasly.

Gasly was vorig seizoen nog AlphaTauri-coureur, maar vanaf 2023 is de Fransman naar het team van Alpine overgestapt. Hierdoor kwam er een stoeltje naast Yuki Tsunoda, waar de Vries dus uiteindelijk met succes is in gestapt. Inmiddels is de eerste Grand Prix van het jaar alweer verreden, waarbij de man uit het Friese plaatsje Uitwellingerga vanaf zijn negentiende startpositie een goede veertiende eindplaats wist te behalen. In een All Access aflevering van AlphaTauri deelt de Scuderia bijzondere beelden van achter de schermen van de Vries’ debuut als fulltime F1-coureur.

Bekijk de video hieronder: (14:50 min)