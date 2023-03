Perez bezorgt Red Bull een 1-2tje: "Hard gewerkt in de wintermaanden"

Sergio Perez maakte vandaag in Bahrein het feestje compleet voor zijn werkgever Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur reed een vrij onzichtbare race in Sakhir, maar hij wist zich na een mindere start naar de tweede positie te werken. Hij bezorgde Red Bull hiermee een 1-2tje bij de openingsrace.

Perez begon de race als tweede, maar hij werd als snel ingehaald door de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Hij vocht zich simpel terug en werd daarna niet meer bijgehaald door de concurrentie. Perez moest alleen zijn teamgenoot Max Verstappen voor zich dulden en kon daarna mee doen in het Red Bull-feestje.

Na afloop van de Grand Prix was Perez dan ook een tevreden man. De Mexicaanse Red Bull-coureur vierde het feestje met zijn team en mocht weer een beker mee naar huis nemen. Hij sprak met interviewer van dienst Nico Rosberg: "Het is een geweldige start van het seizoen. Als je terugkijkt op hoe we vorig jaar begonnen en hoe het nu is gegaan, dan is het heel erg fijn. In de wintermaanden hebben we heel erg hard doorgewerkt. Het is dus echt geweldig om iedereen zo te zien genieten tijdens de eerste race. We beschikken ook nog eens over een zeer sterk pakket."