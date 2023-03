Autosport TV-gids: F1 -en IndyCar-geweld barst los dit weekend

Formule E, de 24 uur van Daytona en F4 en FMRECA in het Midden-Oosten konden de honger deels stillen, maar dit weekend begint de mondiale autosport echt los te barsten. Zowel de Formule 1 en de IndyCar hebben zondag 5 maart hun openingswedstrijd. Maar er is meer. Hieronder een beknopt overzicht over wat komen gaat voor de zaterdag en de zondag.

Zaterdag 4 maart



10.15 FIA Formule 3: Sprint Race (19 laps of 45 minuten plus 1 lap)



12.30 Formule 1: Vrije Training 3



14.15 FIA Formule 2: Sprint Race (23 laps of 45 minuten plus 1 lap)



16.00 Formule 1: Kwalificatie



20.15 IndyCar: Kwalificatie Sint Petersburg (stratencircuit)

22.30 NASCAR Xfinity: Race Las Vegas Motor Speedway

Zondag 5 maart



09.50 FIA Formule 1 3: Feature Race (22 laps of 45 minuten plus 1 lap)

11.20 FIA Formule 2: Feature Race (32 laps of 60 minuten plus 1 lap)

16.00 Formule 1: Grand Prix van Bahrein



18.00 IndyCar: Grand Prix of Sint Petersburg (USA)



21.30 NASCAR Cup Series: Race Las Vegas Motor Speedway